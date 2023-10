Caroline Derpienski otwiera własną SZKOŁĘ DLA MODELEK. Cena kursu... bardzo DOLLARSOWA. "Takiego ewenementu nie było od 20 lat"

Gaja 26 min. temu zgłoś do moderacji 44 0 Odpowiedz

Kto jak kto, ale pudelek, pozostale plotkarskie media i tzw "dziennikarze" sami wmawiaja tej chorej dziewczynie,ze jest wielka postacia polskiego showbiznesu. Gdyby tak nie bylo, nikt by o niej nie pisal, nie zapraszal na wywiady,nie zapraszal do swojego programu,podcastu etc etc. To media nakrecaja jej kariere i zwiekszaja jej megalomanie! Media sa tak chciwe,ze juz nie potrafia oddzieli ziarna od plew, dla nich tylko kliki sielicza, a takie jak ona, czy polskcy patoytberzy tylko z tego korzystaja