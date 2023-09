Caroline Derpienski posądzona o noszenie PODRÓBEK! "Skąd jest ta torba?". Mamy komentarz modelki z Miami (WIDEO)

Iga 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

Mnie to w ogóle nie rusza czy ktoś ma orginal czy podróbkę naprawdę uważam ze to nie jest istotne….nikomu się krzywda nie dzieje jeśli ktoś sobie kupi podróbkę z bazaru replikę to jest kompletnie nie istotne…. Świat zmierza w zła stronę już się ziemia buntuje będzie zagłada w końcu. Powodzie , pożary , wojny , głód. Jak w krajach Afrykanskich wypędzają swoje malutkie dzieci dwu letnie bo ich posądzają o czarownictwo ? To chore !!!! Dziecko się błąka samo i z głodu umiera w wy tu się licytujecie na torebki luuuuudzie ! Otwórzcie oczy !!!!! Płakać mi się chce ile w ludziach jest teraz zła podłości byle by komuś dokopać