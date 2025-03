Caroline Derpienski oznajmia w "Halo, tu Polsat", że wystąpi na PGE Narodowym! "To będzie największe SHOW"

Kilka miesięcy temu Caroline Derpienski postanowiła spróbować swoich sił w muzyce. Jej przygoda ze śpiewaniem zaczęła się od świątecznego singla , który wzbudził mieszane odczucia wśród słuchaczy i wokalnych ekspertów. Mimo krytyki celebrytka jest zdeterminowana, by stać się znaną piosenkarką i osiągnąć międzynarodowy sukces. W zeszłym miesiącu wypuściła kolejny utwór. Piosenkę przyleciała promować do Polski.

Tym razem 24-latka nie uraczyła widzów swoim głosem, ale chwilę porozmawiała z prowadzącymi śniadaniówki. Przy okazji ujawniła, że za kilka miesięcy zobaczymy ją na wielkiej scenie. Derpienski zapowiedziała bowiem, że wystąpi podczas Roztańczony PGE Narodowy, na którym do tej pory występowali m.in. Doda, Wersow, Julia Żugaj, Skolim, Blanka czy włoski zespół The Kolors. Impreza odbędzie się pod koniec września, a Caroline jest jedną z pierwszych gwiazd, które potwierdziły swój udział.

Pokażę wszystkim, na co mnie stać na koncertach. (...) Przede mną koncerty, nawet bardzo duże. Mogę Wam się właśnie pochwalić. (...) Wiecie co to jest Roztańczony Narodowy? Oczywiście cała Polska wie i się świetnie bawi. Mogę ogłosić, że będę grać koncert na Stadionie Narodowym już we wrześniu - oznajmiła z nieskrywaną dumą, dodając: