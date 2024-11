Elżbieta Zapendowska w swoim stylu o wokalnych umiejętnościach Caroline Derpienski. "Takie DUPERELE"

Caroline Derpienski wdarła się do polskiego show-biznesu jako samozwańcza modelka, która miała wieść wystawne życie w Stanach Zjednoczonych u boku tajemniczego "Jacka" . Nie tak dawno temu celebrytka ujawniła, że wszystko, co przedstawiała na Instagramie, było fikcją, prezentowaną na życzenie jej narzeczonego . Ponoć mężczyzna miał być wobec niej bardzo toksyczny, co przeważyło losy ich dalszej relacji.

Derpienski na przestrzeni minionych tygodni zapowiadała, że ma zamiar iść do "normalnej pracy" i pokazywała "życie w biedzie". W ten sposób starała się poradzić w nowej rzeczywistości po rozstaniu. Wygląda to, że już się podniosła po upadku i teraz ma zamiar zostać piosenkarką. Nie wszyscy są zachwyceni jej planami.

Elżbieta Zapendowska ostro o karierze wokalnej Caroline Derpienski

Caroline Derpienski najwidoczniej nie kwapi się do zwykłej pracy i teraz ma zamiar podbijać kolejną sferę show-biznesu. Tym razem na jej Instagramie ukazała się zapowiedź świątecznej piosenki, która nie przypadła do gustu Elżbiecie Zapendowskiej . Ekspertka wokalna twierdzi, że osoby jej pokroju nie powinny próbować swoich sił w muzyce .

Te dziewuszki jak Caroline Derpieński były, są i będą. Wykorzystując święta, będą robić świąteczne programy, wykorzystując Dzień Matki, będą śpiewać piosenki do matki. To naturalne i normalne. Nie powinniśmy w ogóle o nich gadać i dopuszczać ich do głosu, a dzieje się tak w dzisiejszych czasach, że są dopuszczane do głosu i że się o nich mówi. Natomiast wielkie talenty i wielkie sprawy przemijają obok bezszelestnie, a takie duperele, byle co, skupia na sobie uwagę i się tym zaczytujemy - podsumowała Elżbieta Zapedowska w rozmowie z "Faktem".