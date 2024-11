Odziana w bikini Aneta Glam kpi z Caroline Derpienski. "Mogą być dwie królowe - te, co siedzą w kiblu i te, co siedzą w jacuzzi"

Aneta "Glam" Kurp dała się poznać szerszej publiczności dzięki programowi "Żony Miami", w którym to pokazywała swoje luksusowe życie u boku starszego o dwie dekady miliardera. Mieszkająca za oceanem Polka doskonale wykorzystała swoje "pięć minut" i szturmem wdarła się do kolorowego świata show-biznesu. Przez ostatnie miesiące sporo mówiło się o jej soczystych dramach z Caroline Derpienski. To właśnie 51-letnia Glam przyczyniła się do demaskacji "60-letniego milionera Jacka", ujawniając na Instagramie, że ukochanym 22-latki jest tak naprawdę Krzysztof Porowski. Aneta zarzuciła Caroline i biznesmenowi z Sosnowca "okłamywanie całej Polski" i co jakiś czas publikowała na Instagramie wspólne zdjęcia zakochanych.