Caroline Derpienski pozuje w turkusowym bikini. Pokazała się bez makijażu (FOTO)

Nieco ponad rok temu raczej mało komu znana Caroline Derpienski wkroczyła z impetem do świata rodzimego show-biznesu. Przez pierwsze miesiące medialnej aktywności Białostoczanka narobiła sporo zamieszania, udzielając osobliwych wywiadów, rozkręcając kolejne internetowe dramy i rozprawiając na temat bajecznego życia w Stanach Zjednoczonych. Dziś jej codzienne poczynania nie wywołują już tylu emocji, co kiedyś. 22-latka dokłada jednak wszelkich starań, aby rodzime media o niej nie zapomniały. Kilka tygodni temu celebrytka brylowała na festiwalu filmowym w Cannes, a po powrocie do ukochanego Miami zaprezentowała światu pierwszą autorską kolekcję kostiumów kąpielowych.