Zakryta rozgwiazdami Caroline Derpienski wygina się na Bahamach w towarzystwie świń (WIDEO)

Caroline Derpienski nie można odmówić pomysłowości. Ambitna celebrytka już od ponad roku dwoi się i troi, żeby podtrzymać zainteresowanie wokół własnej osoby. I cóż, jak na razie wychodzi jej to całkiem nieźle.

Caroline Derpienski promuje własne bikini

Dla podkreślenia swojej prestiżowej (?) pozycji w show-biznesie Derpienski co jakiś czas wychodzi poza media społecznościowe i bywa na salonach. Już po raz drugi z rzędu pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Cannes. Niedługo potem wróciła do USA, gdzie premierę miała kolekcja jej autorskich strojów kąpielowych. Projekty są dość nietypowe, jak zresztą poprzednie kreacje Caroline. Mimo to i tak znajdą pewnie nabywców.