Caroline Derpienski przygotowała "dolarsowe" worki z prezentami dla potrzebujących. "Sama wszystko zorganizowałam"

mira 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeżeli Bóg istnieje i jest dobry to może to jest jedyny powód, że stała się popularna, by dzisiaj komuś pomóc. Niech ma miliard lajków pod tym postem i niech się chwali. Jak zobaczy, że się klika zrobi to kolejny raz zamiast kupować i pozować z kolejnych wakacji