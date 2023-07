Caroline Derpienski PRZYZNAJE SIĘ do przerabiania zdjęć: "Uwielbiam" (WIDEO)

Zobacz także: Caroline Derpienski przyznała się do przerabiania zdjęć

Caroline Derpienski przyznaje się do przerabiania zdjęć. Dlaczego to robi?

Uwielbiam, polecam [przerabiać zdjęcia - dopisek redakcji]. Słuchajcie kochani, zawsze chciałam to powiedzieć. Ja spędzam kilka godzin na makijażu, na włosach, wiecie, jak wyglądam. Też mam lustro, sama widzę i jestem zadowolona, jak wyglądam. Ale na przykład zdjęcia z wybiegu, jak idę po wybiegu, to często to światło jest od góry, gdzie po prostu są plamy na twarzy, albo rzęsy rzucają cień i mam wory pod oczami, których w lustrze nie mam. Zdjęcia strasznie przekłamują rzeczywistość, jesli chodzi o światło. Też większość fotografów w Stanach nie ma talentu, jeśli chodzi o robienie zdjęć, więc muszę sobie pomóc Photoshopem. Ja się tego nie wstydzę, wiece jak wyglądam na żywo - powiedziała Pudelkowi Caroline.