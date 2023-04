Caroline Derpieński ujawnia, jak poznała 60-letniego MILIONERA. "Powiedział mi: ALE Z CIEBIE GRUBA BABA..." (WIDEO)

Caroline Derpieński jakiś czas temu przyleciała do Polski z wizytą i zdążyła już wstrząsnąć polskim show-biznesem. Modelka w rozmowie z Pudelkiem zapewniała, że ma zamiar trochę namieszać i wygląda na to, że konsekwentnie realizuje swój plan, bo rozpisały się o niej niemal wszystkie serwisy plotkarskie . Celebrytka zdążyła też zirytować inne znane persony, w tym Julię Wieniawę , Sandrę Kubicką i Mariannę Schreiber.

Caroline Derpieński ujawnia, jak poznała 60-letniego milionera

Z moim amerykańskim miliarderem poznaliśmy się w Warszawie. Byłam modelką, występowałam podczas pokazu mody i słuchajcie, co się stało: schodzę ze sceny, jestem na backstage'u i wchodzi sobie jakiś pijany pan. Ja już zaczynam się denerwować, żeby nie zrobił krzywdy, nie było ochrony w ogóle. Nagle ten pan do mnie podchodzi i mówi: "Ale z ciebie gruba baba". Ja wtedy miałam problemy z zaburzeniami odżywiania i anoreksję i bardzo to przeżyłam, potem wróciłam do mieszkania i kupiłam sobie pizzę o północy i płakałam do koleżanki, że faceci to świnie - opowiadała w rozmowie z Pudelkiem.