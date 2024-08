"Caroline Derpienski Show" przed kamerą Pudelka. Od plotek o operacji biustu do "ubijania" przez masażystę (WIDEO)

"Caroline Derpienski Show" przed kamerą Pudelka. Oj, działo się

Niestety, ja tego nie ukryję dłużej. Już od jakiegoś czasu widziałam komentarze pod postami, że "co ona zrobiła, niestety powiększyła biust, a mówiła, że będzie naturalna". Kochani, powiększyłam biust, no zobaczcie. Trochę się zapada, ale załóżmy, że jednak nadal jest.

Ja mam takiego niesamowitego masażystę, który masuje mi biust. One second, nie wyłączać kamery - powiedziała i na chwilę przerwała wywiad.

Mój partner przekonał mnie, żebym ja zatrudniła... To nie jest śmieszne, ja naprawdę zatrudniłam go, 24 godziny na dobę... You see, po prostu płacimy, on mieszka w pokoju - mówiła, powstrzymując śmiech. Ja nie robię tego dla beki. A czy możemy zademonstrować, na przykład masaż pleców, tak grzecznie "ubijanie"? To "ubijamy".