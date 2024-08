Caroline Derpienski ODMÓWIŁA Sebastianowi Fabijańskiemu! 22-latka ujawnia, co aktor jej proponował i zapewnia: "Mam screeny" (WIDEO)

Powiem szczerze, że zero, ze względu na to, że po prostu faceci się mnie boją, ponieważ jestem bardzo droga w utrzymaniu . Czasami mój partner mówi do kolegi: "Weź sobie ją, tylko że jej potrzeby kosztują minimum 100 tysięcy dolarów na miesiąc" - wyjawiła.

Caroline Derpienski zbyła Sebastiana Fabijańskiego. Oto, co jej proponował

Sebastianowi chodziło bardziej o to, żebym ja z nim śpiewała albo była modelką w jego teledysku. Ja wtedy nie byłam zainteresowana karierą muzyczną i też nie chciałam się z nim spotkać, chociaż proponował "ustawki" z paparazzi. Mam screeny, ale nie pokażę nikomu - zażartowała. Ja się nie gniewam, bo wiem, że mu bardzo zależy na sławie. To generuje w Polsce pieniądze, on potrafi to monetyzować, ale ja nie mam parcia na sławę i pieniądze w Polsce. Powygłupiam się, ale to nie jest mój klimat i nie doszło do tego spotkania - przyznała Caroline Derpienski.