Caroline Derpienski szuka asystenta, który NIE MOŻE znać języka polskiego. Celebrytka zdradziła powód

Caroline Derpienski za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła, że oferuje pracę. Celebrytka szuka asystenta w Miami. Warunków nie ma zbyt wiele, w sumie jest tylko jeden, i to bardzo nietypowy. Otóż osoba, która zdecyduje się pracować dla influencerki nie może znać języka polskiego.

Caroline Derpienski szuka asystenta, który nie zna języka polskiego

Wspomniany wymóg wywołał lawinę pytań, dlatego też Derpienski postanowiła wyjaśnić swoje stanowisko. Okazuje się, że Caroline nie chce, aby jej przyszły asystent znał język polski, ponieważ obawia się podkupienia go przez "wrogów". Nie trudno się domyślić, o kogo chodzi.

Dużo osób pyta mnie, dlaczego nie może być to osoba, która mówi po polsku. Ponieważ dużo moich wrogów ma obsesję na moim punkcie i po prostu, gdy się dowiadują, kto dla mnie pracuje, to podkupują te osoby. Mówię to z całą odpowiedzialnością i szacunkiem - wyjaśniła.