Caroline Derpienski znów spotkała Piotra Rubika na pokładzie samolotu. Tym razem jej nie podpadł: "To nie jego wina, że ma TAKĄ ŻONĘ"

Znalezienie się na liście wrogów Caroline Derpienski nie należy do najprzyjemniejszych "osiągnięć", o czym zdążyło się przekonać już spore grono rodzimych gwiazd, m.in. Piotr i Agata Rubikowie. Początku konfliktu należy doszukiwać się w niewinnej transmisji na żywo, podczas której jeden z fanów zwrócił małżeństwu uwagę, że Miami nie jest najlepszym miejscem do wychowywania dzieci, bo "biega tam Derpienski bez majtek". Żona słynnego dyrygenta (a prywatnie koleżanka Anety Glam) przytaknęła, że "tacy bez majtek są najgorsi". No i się zaczęło... Od tego momentu Caroline i Agata regularnie przerzucają się medialnymi zaczepkami.

Jednym z zabawniejszych momentów na wojennej ścieżce słynnych rodaków stacjonujących w Miami był wspólny lot samolotem. Caroline jak zwykle zasiadła w biznes klasie, aż nagle po jej prawicy ukazał się Piotr Rubik (na szczęście bez żony). 22-letnia celebrytka rozprawiała w sieci, że dyrygent "patrzył jej się w oczy", ale nie przyszło mu do głowy, aby się przywitać czy pomóc z walizką. W akcie zemsty zrobiła mu nawet potajemnie zdjęcie, które dołączyła do swojej soczystej relacji z felernego spotkania.

Caroline Deprienski znów spotkała Piotra Rubika na pokładzie samolotu! Tym razem się przywitali

Od pamiętnego lotu minęło pół roku, a Caroline Deprienski i Piotr Rubik z pewnością zdali sobie sprawę, że historia lubi się powtarzać. Celebrytka i dyrygent znów zupełnie przypadkowo weszli na pokład tego samego samolotu, który przetransportował ich z Warszawy na Florydę. Runda druga tego fascynującego sparingu okazała się jednak wyjątkowo zaskakująca i... łagodna. 22-latka co prawda znów zrobiła muzykowi zdjęcie z ukrycia, ale o dziwo miała do powiedzenia wiele miłych słów na jego temat. Zdaje się, że ukochaną sosnowieckiego milionera ujął fakt, iż mąż Agaty Rubik tym razem zdecydował się z nią przywitać.

Kochani, chcę być z wami obiektywna. Kłótnie pomiędzy babami mogą być, baby są jakie są, ale Pan Rubik... totalnie zmieniłam o nim zdanie (...). To jest człowiek "no drama", który widać, że jest poczciwy. Pomimo tego, że obraca się w towarzystwie kobiet, które kochają dramy (...), on ciężko pracuje, jeździ non stop do Polski zarabiać, pracować, żeby po prostu utrzymać rodzinę i zapewnić jej byt. To pokazuje, że jest męski, kochający i dbający o rodzinę. Poczciwy, fajny człowiek, kulturalny, przywitał się ze mną - zachwycała się Caroline.

Caroline Deprienski zachwala Piotra Rubika i wbija szpilę jego żonie

Po wielu serdecznych słowach, 22-latka postanowiła skupić się na Agacie Rubik, której niedawno zagroziła sądem. W tym fragmencie wypowiedzi nie obeszło się już bez delikatnych uszczypliwości.

Na początek oceniłam Rubika przez pryzmat zachowania i stosunku szczególnie do mnie jego żony, ale to jest po prostu odrębna jednostka (...). On nie odpowiada za to, w jakim paskudnym towarzystwie obraca się jego żona, więc ja do Rubika nic nie mam, ale śmieszy mnie, że jego żona mnie nienawidzi. Każdą możliwą okazję wykorzystuje ze swoimi koleżaneczkami, które są moimi wrogami, do paskudnego obśmiewania mojej osoby, za co ja nie byłam dłużna parę razy i nie żałuję tego (...). Także to nie jest jego wina, że ma taką żonę, a nie inną - skwitowała gorzko Caroline Derpienski.

