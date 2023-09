Caroline Derpienski pokazała się BEZ MAKIJAŻU. Przy okazji zaczepiła... Rubików! Odpowiedzą? (WIDEO)

Caroline Derpienski wywołała sporo poruszenia w polskim show-biznesie. Aspirującej celebrytce w krótkim czasie udało się narobić wokół siebie szumu, a obserwatorzy pochodzącej z Białegostoku Karolinie wciąż zastanawiają się, czy to tylko kreacja, czy... ekscentryczna osobowość. Derpienski chętnie opowiada o swoim bajecznie bogatym życiu i jeszcze bogatszym 60-letnim miliarderze "Dżeku", który to ma być jej drugą połówką.

Derpienski relacjonuje przygotowania na randkę. Pokazała się bez makijażu

Dalej Caroline poinformowała, że do luksusowego lokalu dojadą Ferrari, które miliarder miał wybrać pod kolor butów Louboutin, które planowała włożyć. To oczywiście nie koniec zachwytów nad bajecznie bogatym życiem. Derpienski wyjawiła bowiem, że kelner w Bal Harbour dobierze kolor drinka pod kolor jej nowej torebki Birkin. Po raz kolejny podkreśliła również, że Jack to tak wielka szycha, że nie muszą nawet stać w kolejce do lokalu, bo gdy tylko obsługa widzi miliardera - od razu "wszyscy mdleją", a oni dostają wyjątkowy stolik z białym obrusem.