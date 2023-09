Caroline Derpienski INHALUJE SIĘ DOLARAMI i relacjonuje wizytę w ŁAZIENCE SŁUŻBY po powrocie do Miami (ZDJĘCIA)

Choć być może trudno Wam w to jeszcze uwierzyć, to być może jesteśmy właśnie świadkami narodzin największej campowej artystki naszych czasów. Trudno inaczej skategoryzować performance prezentowany już od jakiegoś czasu przez naszą ulubienicę Caroline Derpienski . Gdy już wydawało nam się, że widzieliśmy naprawdę wszystko, ta znowu zaskakuje nowymi metodami wchodzenia za skórę pewnej grupie rodaków, którzy najwyraźniej nie doceniają jej wizji. I choć poprzednie wyczyny Caroline, włącznie z wizytą na kanapie u Kuby Wojewódzkiego , były doprawdy imponujące, tak InstaStories z powrotu celebrytki do Miami należy chyba uznać za jej opus magnum.

Pierwsze co zrobiłam po powrocie do Miami to pojechałam do bankomatu wyjąć dolarsy, aby je wąchać. Kocham dolarsy - czytamy obok nagrania z Caroline inhalującą się plikiem banknotów.