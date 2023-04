Caroline Derpieński też "przyjaźni się" z Kardashianami! "KENDALL POSTAWIŁA MI SHOTA" (WIDEO)

Caroline Derpieński podbija Hollywood i zna "Kardashian family"

Mam łatwiejszy dostęp do celebrytów typu Kardashian family - pochwaliła się. Miałam kontakt z Jonathanem, byliśmy na kolacji, on jest najlepszym przyjacielem Kim. Jeśli chodzi o na przykład Kendall Jenner, często odwiedza Kiki on the River, najbardziej popularną knajpę w Miami, także Kendall postawiła mi shota.