Caroline Derpienski TŁUMACZY, dlaczego nie pokazała swojego domu w "Damach i wieśniaczkach". Przekonała was?

Caroline Derpienski dość niespodziewanie i w zadziwiająco szybkim tempie stała się jedną z bardziej polaryzujących postaci w rodzimym show-biznesie. Choć nie wszyscy wierzą w zapewnienia 23-latki o jej barwnym życiu za oceanem u boku "latynoskiego miliardera", to trzeba przyznać, że celebrytka wie, jak wywołać wokół siebie szum i chętnie tę umiejętność wykorzystuje. Kluczem do rozgłosu zdają się być według niej m.in. soczyste dramy, zaczepki i kąśliwe wypowiedzi. Tym oto sposobem Agata Rubik dołączyła niedawno do grona celebrytów, z którymi Caroline ma na pieńku.