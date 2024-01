Caroline Derpienski uderza w Glam i staje po stronie Linkiewicz: "Nie martw się Marta, babcia A. wyzywa wszystkich. NARCYZM"

Caroline Derpienski uderza w Anetę Glam i wspiera Martę Linkiewicz

To jest właśnie prawdziwa twarz Anetki. Pierwsza wyzywa, atakuje. Kiedy ktoś wyciąga do niej rękę i chce porozmawiać, jaki jest problem, to ona robi z siebie księżniczkę. Jest to zaburzenie osobowości, narcyzm. Narcystyczna osobowość - dzieli się swoją diagnozą i dodaje znalezioną w Google definicję osobowości narcystycznej: