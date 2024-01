"Królowa przetrwania". Marta Linkiewicz i Aneta Glam skaczą sobie do gardeł w środku dżungli: "Jesteś GŁUPIĄ STARĄ RURĄ"

Gdy Player ogłosił swój najnowszy format reality - Królowa przetrwania - wielu z nas przewróciło tylko oczami. A tu taka niespodzianka. Wysłanie patocelebrytek do buszu okazało się prostym, acz niezwykle skutecznym sposobem na rozrywkową telewizję najniższych możliwych lotów. Pierwsze skrzypce grają oczywiście Marta Linkiewicz , Aneta Glam i Ewel0na ( Natalia Janoszek w programie jest niestety koszmarnie nudna i spolegliwa). W najnowszym odcinku wreszcie doczekaliśmy się porządnej walki. Na ringu stanęły właśnie Linkiewicz i Glam. Ewelona pewnie by dołączyła, ale siedziała akurat w innym obozie.

Marta Linkiewicz bierze się za łby z Anetą Glam

Marta jako kapitan drużyny musiała podjąć decyzję, które dwie z jej koleżanek przejdą do drużyny przeciwnej, która akurat obozowała w "uboższym" kempingu. Ostatecznie wybór padł na Monikę Miller i wcześniej już wspomnianą Anetę Glam. Millerówna niespecjalnie protestowała, natomiast pomysł przejścia do obozu "wroga" wyjątkowo nie spodobał się Anetce. Żona Miami wyraźnie się naburmuszyła i wyraziła swoje niezadowolenie. W końcu cierpliwość Linkiewicz się skończyła.

Ty każesz mi właśnie spier***ać - zaprotestowała Linkiewicz. Pakuj się koleżanko, mówisz, że to ja jestem gówniarą, a jak ty się zachowujesz? Pakuj się i wyp***alaj , bo to nie jest teraz twój camp!

Na te słowa cały obóz aż zmroziło. Co akurat dość zabawne, jedna z obecnych przy kłótni dziewczyn stwierdziła, że takie obelgi to "too much". Nazwanie kogoś gówniarą nie jest jej zdaniem niczym złym, natomiast nazwanie kogoś "starą" to już gruba przesada.