Dramat Caroline Derpienski. Poszła na imprezę sylwestrową, a tam... Aneta Glam: "ŚLEDZIŁA MNIE". Ta w odwecie pokazała zdjęcie jej milionera (FOTO)

Instagramowa wojna Caroline Derpienski i Anety Glam trwa już od jakiegoś czasu, a zakres wątków, które w tym czasie poruszono, stale się rozszerza. Nic też nie wskazuje, aby miało dojść do rozejmu, a jeszcze niedawno obie toczyły wojnę o nowy samochód dollarsowej celebrytki. Tego, co się teraz wydarzyło, nikt chyba jednak nie przewidział.

Dramat Caroline Derpienski. Poszła na imprezę sylwestrową, a tam... Aneta Glam

Za nami sylwestrowa noc, a gwiazda w końcu też człowiek i czasem lubi się zabawić. Nie inaczej było w przypadku Caroline , która wraz z towarzyszem wybrała się na imprezę do jednej z modnych knajpek w Miami. Wszystko szło idealnie, aż tu nagle do budynku miała wejść właśnie Aneta Glam . Jak nietrudno się domyślić, Derpienski była tym mocno niepocieszona.

Nie sądziłam, że mnie będzie śledzić, dopadnie i zniszczy sylwestrową noc. (...) Niech się zagryzie swoim jadem. Może sobie wstawiać na to głupie Instastories co chce, bo ludzie i tak mają swój rozum, więc to zlekceważyłam, ale ona mnie śledziła, pewnie od mojego domu, no i dotarła za mną. Ta kobieta sama się dziś wyjaśniła, ja nie rozumiem, jak można być aż tak obsesyjnym.