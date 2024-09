Caroline Derpienski w bieli bryluje na czerwonym dywanie w Wenecji (ZDJĘCIA)

Celebryci z całego świata zjechali się na jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie kinematografii. Jak co roku w Wenecji odbywa się festiwal filmowy, podczas którego znani mają okazję obejrzeć najbardziej wyczekiwane premiery. Oprócz tego lansują się na czerwonym dywanie w kreacjach od projektantów.

W stawce polskich gwiazd, które w tym roku dotarły do Wenecji jest między innymi Caroline Derpienski , która relacjonuje cały wyjazd w mediach społecznościowych. Nie mogło jej oczywiście zabraknąć na czerwonym dywanie.

Carolina Derpienski na czerwonym dywanie w Wenecji

Fotoreporterzy uchwycili Caroline Derpienski na czerwonym dywanie przed premierą "I’m Still Here". Celebrytka postawiła tego dnia na długą sukienkę z rozcięciem na nogę. Biała kreacja została ozdobiona frędzlami, które współgrały z półprzeźroczystą tkaniną. Do tego dobrała srebrne szpilki oraz kopertówkę Versace za 9 tys. zł. Całość dopełniła biżuteria z pereł.