"Dolarsowa" podróż Caroline Derpienski do Wenecji: klasa biznes, szampan i 5-gwiazdkowy hotel. Cena za nocleg może szokować (ZDJĘCIA)

Caroline Derpienski zawsze dba o to, aby roztaczać wokół siebie aurę "dolarsowości". Aby nikomu nie umknęło to, jak wyglądają jej zagraniczne wojaże, celebrytka chętnie chwali się ich szczegółami na instagramowym profilu. Tym razem Caroline wybrała się do Wenecji, gdzie trwa tegoroczny festiwal filmowy.

Na jej koncie pojawiła się seria InstaStories, w których relacjonuje podróż samolotem - oczywiście klasą biznes - a potem także samochodem i łodzią. Odziana w bluzę Diora i wyposażona w torebkę Chanel pozowała do kolejnych ujęć, a po przybyciu do hotelu czekały na nią szampan i luksusowa niespodzianka. Skusiła się też na serwowane tam frykasy.

Caroline co prawda nie pochwaliła się, z kim podróżuje, ale po dwóch kieliszkach szampana wnioskujemy, że w luksusową podróż nie wybrała się samotnie. Zadbała natomiast o to, aby nocować z klasą, bo za jedną noc w wybranym przez nią 5-gwiazdkowym hotelu trzeba słono zapłacić. Niektóre pokoje o wysokim standardzie to nawet 17 tysięcy złotych za noc. Podejrzewamy, że nie każdego może być na to stać, ale w sumie nie każdy też jest Caroline Derpienski.