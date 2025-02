Caroline Derpienski wygina się na plaży w Dubaju. Fajnie ma?

Trzeba przyznać, że Caroline Derpienski szturmem podbiła rodzimy show-biznes. Młoda celebrytka pojawiła się praktycznie znikąd. Nagle zaczęła bywać na ściankach czy chwalić wystawnym życiem w Stanach Zjednoczonych. Chociaż momentami jest bardzo ciężko nadążyć za wszystkimi jej historiami , to jednak dziś wielu internautów nadal dość ochoczo przygląda się jej medialnym poczynaniom.

Choć celebrycki blask Caroline już nieco przygasł, to dumna mieszkanka Miami dokłada wszelkich starań, by wywołać wokół siebie troszkę szumu. W ostatnim czasie Derpienski nie ustaje w próbach podbicia rynku muzycznego. Po premierze nowej piosenki, a także rozmaitych imprezach towarzyszących, 24-latka wybrała się do ukochanego Dubaju, aby złapać tam trochę wytchnienia.