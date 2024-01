Caroline Derpienski wozi się autem za 780 tysięcy w sukience za 180 złotych. Na kolanach torebka Gucci. Dolarsowo?

Caroline Derpienski z przytupem wdarła się do polskiego show biznesu. Nagle przyleciała z Miami i zaczęła pojawiać się na warszawskich ściankach, a w wywiadach opowiadała o dostatnim życiu, jakie prowadzi w Stanach Zjednoczonych.

Caroline Derpienski chwali się luksusową torebką w aucie za 780 tysięcy

Wszystko to zostało zaprezentowane w scenerii luksusowego samochodu. Po fotelach można rozpoznać, że jest to BMW M8 (F93), za które trzeba zapłacić co najmniej 780 tysięcy złotych.