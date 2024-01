Caroline Derpienski WYŚMIEWA zdjęcie Anety Glam bez retuszu: "COŚ TY WSTAWIŁA?!". Przesada?

Caroline Derpienski znów atakuje Anetę Glam. Tym razem za zdjęcia bez retuszu

I tak to jest, jak zapomni się wyretuszować zdjęcia raz. Taka moja rada, zawsze pamiętaj w takiej sytuacji nakłada się filtry instagramowe na twarz, ale jeżeli było to zdjęcie robione telefonem w dżungli, to nie zapomnij tam wyblurować tego i FaceAppa nałożyć. A tak to żeś zapomniała i teraz masz. No, ale nawet, jak żeś zapomniała i masz takie zdjęcie i gołym okiem, nawet z daleka, widać, że no po prostu nie wygląda to. Więc po co takie coś wstawiać? Ale z drugiej strony, nawet gdybyś nie wstawiła, to i tak ludzie mają full HD na telewizorach ten programik, gdzie właśnie tak wyglądasz. (...) Więc w sumie to już nie ma różnicy, czy to wstawiłaś, czy nie, bo i tak ludzie to widzą - stwierdziła Caroline.