Caroline Derpienski ZABRONIŁA miliarderowi przylatywać do Polski przez "ZAZDROSNE LARWY". Czy poszłaby z Agatą Rubik na kawę? (WIDEO)

Caroline Derpienski weszła do rodzimego show biznesu pewnym krokiem. Dziś udziela wywiadów i chadza do programów rozrywkowych, oczywiście już w roli gwiazdy, co generuje dziesiątki komentarzy. Na co dzień - oprócz sporadycznych pyskówek z innymi celebrytkami - wiedzie z kolei intensywne życie w Miami u boku miliardera.

Caroline Derpienski jest zazdrosna o swojego miliardera? "Zazdrosne larwy"

Reporterka Pudelka Simona Stolicka miała okazję porozmawiać z Caroline na temat tego, czemu nie chce zaprosić starszego ukochanego do Polski. Okazuje się, że dba o to, aby być jego oczkiem w głowie i nie chce ryzykować, że straci głowę dla innej.

Ma zakaz przyjazdu do Polski ode mnie - zaczęła. Ja się boję, ponieważ Polki są bardzo piękne, słowiański typ urody, on kocha blondynki. Jak on zobaczy co drugą blondynkę na ulicy, to on mnie zostawi. Zazdrosne larwy pozbawią mnie stabilności.