Cat Janice nie żyje. Piosenkarka walczyła z rakiem

Anna 1 godz. temu

Choroby nowotworowe to plaga naszych i przyszłych czasów. Moja mama tez odeszła 2 tygodnie temu przez to świństwo. Boli mnie to że tworzone są samochody co same parkują a nie potrafią znaleźć leku na raka i ludzi skreślają z leczenia bo np.choroba jest za bardzo zaawansowana. Sposób odchodzenia na choroby nowotworowe nie zmienił się od lat,tak samo odchodził mój dziadek,wujek…czemu musza ludzie cierpieć…boli to…tak bardzo boli.