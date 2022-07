Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas wypoczywają z dziećmi u wybrzeży Majorki (ZDJĘCIA)

Doctor Luna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 283 17 Odpowiedz

Śliczną mają córkę ❤️ Ale, Zeta Jones .... szkoda, że tylko tak siebie widzi. Jej mąż wygląda jak zużyte koło od roweru, a ona unieruchomiła swoją twarz, głównie po to, żeby on jej nie zostawił dla młodszej. Drogie Panie, jeśli jesteście zazdrosne, powiem Wam tylko tyle: kochankom waszych mężów kupujcie kwiaty. Nie trzeba Wam do tego książek i motywujących tekstów. Ta osoba Was obudziła, zabrała Wam niewiernego starego 🤣 śmieci same się wyniosły 🤷‍♀️ Nie uzalezniajcie widzenia samych siebie od tego, od tego, co myśli o Was Wasz facet. Z całym szacunkiem ❤️