Catherine Zeta-Jones odnosi się do plotek o rozstaniu z Michaelem Douglasem, publikując WYMOWNE zdjęcie (FOTO)

Nie tak dawno Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas obchodzili 21. rocznicę ślubu, co jak na hollywoodzkie standardy jest niemałym wyczynem. Zakochani wychowują wspólnie dwójkę dzieci i choć w 2019 roku na łamach prasy głośno mówiło się o domniemanym małżeńskim kryzysie, para zdementowała plotki i regularnie chwali się obrazem perfekcyjnej rodziny.

W ciągu ostatnich kilku dni spekulacje na temat rozstania aktorów ponownie się nasiliły w następstwie dowodów przedstawionych przez zagraniczny tabloid. Jeden z portali zauważył, że nowojorski apartament należący do Douglasa i Zety-Jones został sprzedany , ponadto 77-latek miał ciężko znosić rozłąkę z ciągle zajętą żoną.

Do pogłosek o rozwodzie postanowiła się odnieść sama Catherine. Aktorka ucięła plotki, wrzucają do sieci czarno-białe zdjęcie, na którym razem z mężem uśmiechają się do obiektywu. Fotografia została opatrzona krótkim opisem: