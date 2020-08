Rodzinni Catherine Zeta Jones i Michael Douglas świętują 20. urodziny syna na luksusowym jachcie (ZDJĘCIA)

Polka 2 godz. temu zgłoś do moderacji 13 12 Odpowiedz

Ludzie znacznie szlachetniejsi oddawali życie za ten kraj, a Wy i Wam podobni oraz polityce go niszczycie i jeszcze wycieracie sobie gębę patriotyzmem. Jedyna nadzieja, że jeżeli ten Was Bóg istnieje, to Was sprawiedliwie osądzi. Hejterze. Nie ma wolności słowa jeżeli kogoś Twoje słowa ranią. Bo jeśli nie, to znaczy, że mogę mówić do Ciebie per śmieciu?