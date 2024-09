Celebryci brylują na imprezie charytatywnej Clooneyów: Amal i George w czerni, dostojna Doja Cat i kanarkowa Donatella Versace

George i Amal Clooneyowie to niewątpliwie jeden z lepiej dobranych gwiazdorskich duetów. Aktor i prawniczka, którzy są już razem od ponad dekady i doczekali się dwójki pociech, wciąż sprawiają wrażenie na zabój w sobie zakochanych.

George Clooney i jego piękna żona żywo interesują media. Gdzie się nie pojawią, zawsze skupiają na sobie uwagę. Fakt, sami dbają też o to, by o nich pisano. Ostatnio w ramach działalności swojej fundacji Clooney Foundation for Justice zorganizowali imprezę charytatywną, na którą zaprosili całą śmietankę towarzyską.