Tłum celebrytów ciągnie na See Bloggers 2022: kobaltowa Monika Mrozowska, elegancka Magda Mołek i różowa Małgorzata Rozenek (ZDJĘCIA)

fuj 27 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

wersow monstrum, włosy jak u kukły, te sztuczne melony, lichowate czarne brwi (do żółtawych włosów?) o beznadziejnym kształcie i to co ostatnio rzuca się mega w oczy to ta mega napompowana krzywa górna warga - ona ledwo usta może otworzyć bo ta wara na zęby nachodzi, straszne co ta dziewczyna z siebie zrobiła, i jeszcze taki bazarowy styl ubierania ... a kiedyś wyglądała fajnie, naturalnie, nie czaję