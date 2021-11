Celebryci, którzy zmienili nazwisko: Jennifer Aniston, Joaquin Phoenix, Miley Cyrus i inni... (ZDJĘCIA)

stracona 26 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

ja teraz po 10ciu latach w korporacji gdzie mnie zniszczono, dostaję nagle awans... nikt mnie nie pyta czy chce, co ja na to... dostałam papiery, podpisałam, byłam tak zmęczona że nawet nic nie mówiłam, patrzyłam obojętnym wzrokiem na pracodawcę, przyjechałam do domu i ryczałam, tak bardzo ryczałam... szef mnie zniszczył psychicznie, to jest tyran, manipulant, agresor i jeszcze zaraził mnie pracoholizmem, poświęciłam wszystko dla tej pracy, życie prywatne, znajomych, rodzinę, nie mam wolnych weekendów, nie jeżdżę na wczasy, nie umiem odpoczywać, ba nawet nie mam z kim do kina iść ... i co ? zarabiam 3200zł, mam 20letni samochód który ledwo się klekocze, mieszkam w jednym pokoju, czasem pije piwo i sama do siebie mówię... dzieciństwo miałam trudne, mam problemy natury psychicznej które leczę od 17 lat, na studiach obiecywali taką świetlaną przyszłość, dostałam sie do obsługi klienta, żeby móc kontynuować studia i zarabiać jakieś pieniądze.... mam 33 lata i jestem tak cholernie zmęczona tym życiem, zawiodłam wszystkich, zawiodłam siebie, sfiksowałam w tej robocie... teraz jak chciałam odejść to nagle awans... teraz... Nie powinnam tego tu pisać, ale musiałam to wyrzucić z siebie gdziekolwiek