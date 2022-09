Celebryci wdzięczą się do zdjęć na evencie marki odzieżowej: Karolina Pisarek z mężem, Klaudia El Dursi, Natalia Janoszek (ZDJĘCIA)

aaa 27 min. temu zgłoś do moderacji 6 13 Odpowiedz

Od paru dni wariuje ze strachu, że Rosja zrzuci bombe atomową. Przewidują, że walnie tuż przy granicy z Polską, gdzie dostarczana jest broń Ukrainie. Myśle, że USA spisało nas na straty, bo zamiast namawiać Ukraine na negocjacje i jakieś ustepstwa, to chcą to ciągnąć, bo im sie to opłaca. A ja mam dość tej wojny! Niech Ukraina odda Rosji ten kawałek ziemi, bo wiadomo, że to zadowoli Putina i pozwoli mu wyjść z twarzą. Ja nie chce przez czyjeś porachunki stracić zdrowia od bomby atomowej! Ludzie, weźmy coś zróbmy, niech Europa naciska na negocjacje! Niech Polska naciska! My jesteśmy najblizej Ukrainy i promieniowanie poleci na nas!