Celebrytki obwieszają się "LECZNICZYMI" KAMIENIAMI! Sprawdzamy, o co chodzi w nowym trendzie...

Nick 17 min. temu

Jak to o co chodzi? Dostały w barterze za post albo podpisały umowę o współpracy, to noszą. Odkąd UOKiK się wziął za influencerow, nagle okazuje się, że oni nawet zakupy spożywcze do domu robią w ramach współpracy, 99% treści to sponsoring. Pooglądajcie ich instastories. Wszędzie dopisek: ad.