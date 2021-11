Sandra Kubicka i Baron pielęgnują związek na wakacjach w Czarnogórze (ZDJĘCIA)

TFN 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Takie czasy nadeszły że z ludzi którzy odważą się mówić prawdę na temat tego co dzieje się wokół Nas, robi się idiotów, nie normalnych, foliarzy i nie wiadomo kogo jeszcze. Właśnie ludzie trzeźwo myślący, mądrzy są dyskryminowani i szykanowani to z nich robi się głupców bo to oni są zagroženiem dla pewnych kręgów ludzi których celem jest właśnie ogłupianie pozostałych. Czemu? Bo głupich ludzi łatwiej mamić, wmawiać im różne rzeczy, sterować i manipulować nimi. Ci co mówią prawdę są opluwani bo psują cały plan elit na zniewalania społeczeństw. Stąd też surowe konsekwencje by inni nie odważyli się mówić.