Internauci krytykują wypięte pośladki Sandry Kubickiej: "Nie ma to jak pokazać GOŁĄ D*PĘ we Wszystkich Świętych"

Sandra Kubicka bez wątpienia nie może ostatnio narzekać na brak zainteresowania mediów. Wszystko to rzecz jasna za sprawą związku z Baronem. Choć jeszcze do niedawna zakochani trzymali uczucie z dala od ciekawskich spojrzeń, dziś coraz odważniej chwalą się nim światu. Kubicka jest w tym temacie szczególnie wylewna i ochoczo opowiada o szczegółach relacji z muzykiem w kolejnych wywiadach.

Troszkę ogłady; No odpowiedni czas na taką promocję; Miej wyczucia trochę kobieto. Czas zadumy; Nie ma to jak pokazać gołą d*pę we Wszystkich Świętych. Co za klasa, no pogratulować; Fantastyczny czas na takie akcje - pisali internauci.