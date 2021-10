Sandra Kubicka ujawnia, jak próbowała ukryć związek z Baronem: "Zakradałam się do studia "The Voice" PO CICHACZU"

Gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

On nie jest w niej zakochany- korzysta. Jego mowa ciala jest podobna jak na zdjeciach z Blanka. Ciekawe, czy on jest w stanie wogole inaczej? Taki zwiazek moze trwaaaac nawet i dlugo ale on nie jest zaangazowany tylko szuka wygody. Dziewczyna, jak to dziewczyna, fascynacja przeslania hej oczy i mysli, ze on czuje tak samo jak ona z tad te gadki o dzieciach, troska o byle zwiazki ( rozumie to, otacza go mentalna opieka :-))) a koles bedzie ,,coraz dalej,, az zniknie a ona w zalu i niezrozumieniu zostanie sama z nadzieja, ze jednak on wroci zmieniony do niej- samo zycie