Celia Jaunat w bikini eksponuje umięśniony brzuch i zdradza szczegóły swojej diety (FOTO)

Resia 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

A cóż innego ona ma do roboty? Leżeć, pachnieć, dbać o siebie na maksa, dbać o swój relaks i samopoczucie. Bez zmartwień o codzienność, kredyty, finanse, o to jak spiąć budżet, czy wybrać się ba tydzień wakacji a może tylko na cztery choć dni... To nir jest real e życie, a przynajmniej nie jest realne dla milionów kobiet borykających się ze zwykłą szarą codziennością. Ale nie zmienia to faktu że wygladu pozazdrościć i miło jest popatrzeć na Celię.