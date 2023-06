Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat wylegują się na wakacjach na Fidżi. Żona piłkarza zapozowała TOPLESS (ZDJĘCIA)

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat są razem od przeszło dekady, a od trzech lat idą już przez życie jako małżeństwo. Zawodnik saudyjskiego Al-Shabab i jego ukochana na co dzień dość chętnie dokumentują wspólne życie za pośrednictwem mediów społecznościowych, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą kolejne zagraniczne wakacje. Krychowiakowie regularnie odwiedzają razem co raz to nowe zakątki świata - niedawno mieli na przykład okazję wspólnie zwiedzać Japonię. Niedługo po wizycie w Azji małżonkowie udali się w kolejną podróż. Tym razem na miejsce urlopu para wybrała Fidżi oraz Nową Kaledonię.

Piłkarz i jego żona nie zapomnieli rzecz jasna zrelacjonować kolejnej podróży na swoich instagramowych profilach. We wtorek Celia Jaunat podzieliła się z obserwatorami kilkoma kadrami z bajkowego urlopu. Celebrytka pokazała kilka ujęć malowniczych widoków, które miała okazję podziwiać na wyjeździe, pochwaliła się również kilkoma zdjęciami w bikini. Na jednej z opublikowanych przez Celię fotografii możemy podziwiać, jak ta pozuje zanurzona po kolana w wodzie, tuż obok kajaku, przy okazji dumnie eksponując wyrzeźbione mięśnie brzucha. Żona Krychowiaka zrobiła sobie także pamiątkowe zdjęcia w kostiumie kąpielowym na plaży oraz w pokoju hotelowym.

Celia upamiętniła także wakacje, publikując w sieci zdjęcie w towarzystwie męża. Francuzka pochwaliła się obserwatorom kadrem, na którym widać, jak ubrana jedynie w dół od bikini wyleguje się na leżaku wraz z Krychowiakiem, podziwiając przy tym malownicze okoliczne widoki. Wspomniane zdjęcie udostępnił na swoim profilu również sam piłkarz. Krychowiak nie ograniczył się rzecz jasna do publikacji jednego ujęcia z wakacji. Grający w Arabii Saudyjskiej pomocnik pokazał także fanom zdjęcia wykonane m.in. na rajskiej plaży, podczas wyprawy kajakiem czy wizyty w lokalnej restauracji.

Pod wakacyjnym postem Krychowiaka pojawiło się wiele komentarzy autorstwa jego polskich fanów. Co ciekawe, wiele z nich wcale nie dotyczyło jego urlopu, a ostatniego występu reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że we wtorek Polacy przegrali z Mołdawią 3:2 w meczu eliminacyjnym do Euro 2024. Porażka, którą rodzime media otwarcie określają mianem "kompromitacji" sprawiła, że nasi piłkarze spadli na czwarte miejsce w grupie. Grzegorz Krychowiak nie został powołany na wtorkowe spotkanie, mimo wszystko pod jego ostatnim postem nie brakowało wpisów poświęconych meczowi.

Krycha, bez Ciebie reprezentacja Polski to nie to samo. Wracaj; Widzisz, Grzesiu, zamiast się teraz zdzierać w Mołdawii, to sobie spokojnie oglądniesz mecz w tv, zjesz dobrą kolację i będziesz chillował z żoną bez stresu; Grzesiu, wróć do reprezentacji; Krycha tęsknimy! Co za różnica, z tobą czy bez ta sama padaka... Ale jakoś tak weselej; Wracaj grać, bo lipa jest w środku; Grzesiek, głupia sprawa wyszła. Wracaj szybko; Nagle Polska przegrała w Mołdawią i nagle są kibice od Grzegorza, a parę miesięcy temu go wyzywaliście - pisali internauci.