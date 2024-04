Céline Dion POWRACA po miesiącach medialnej absencji. Zapozowała w SENSUALNEJ sesji dla francuskiego "Vogue'a" i opowiedziała o chorobie (FOTO)

Céline Dion otworzyła się na temat choroby

Dion twierdzi, że obecnie "ma się dobrze" , ale wymagało to od niej ogromnego nakładu pracy. Jak sama wyznała, nie wyzbyła się nieuleczalnej choroby, niemniej jednak uczy się z nią żyć . Pięć dni w tygodniu uczestniczy w rehabilitacji oraz zajęciach mających pomóc jej w kontrolowaniu głosu. Swoją motywację do walki z chorobą zawdzięcza wsparciu rodziny i fanów.

Nie pokonałam choroby, bo ona nadal we mnie siedzi i zawsze tak będzie. [...] Pięć dni w tygodniu poddaję się rehabilitacji i ćwiczeniom wokalnym. Muszę nauczyć się z tym żyć i przestać zadawać sobie pytania, którymi zadręczałam się na początku: "Dlaczego ja? Jak to się stało? Co ja zrobiłam? Czy to moja wina?". Teraz chcę być w najlepszej formie, w jakiej tylko mogę - powiedziała w wywiadzie dla francuskiego "Vogue'a".