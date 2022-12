Celine Dion ZE ŁZAMI W OCZACH przyznaje: "Jestem NIEULECZALNIE CHORA! Nie mogę śpiewać!" (WIDEO)

Jak informuje portal neuropsychologia.org, zespół sztywnego człowieka polega na gwałtownym i postępującym zesztywnieniu układu mięśniowego. Początkowo sztywność pojawia się w okolicach kręgosłupa, później stopniowo rozprzestrzenia się na kończyny. Zespół sztywnego człowieka może prowadzić do utrwalenia nieprawidłowych pozycji ciała i asymetrii ciała. Przy ciężkim przebiegu chorujący może być nawet zmuszony do poruszania się na wózku .

Niestety spazmy mają wpływ na każdy aspekt mojego codziennego życia - opowiadała dalej Celine Dion z bólem wymalowanym na twarzy. Czasem mam problemy z chodzeniem. Nie pozwalają mi używać moich strun głosowych w sposób, w jaki zazwyczaj to robię. Śpiew jest dla mnie całym światem. Robiłam to całe życie i jest to coś, co kocham robić najbardziej.