Celine Dion zmaga się z nieuleczalną chorobą. Teraz przekazała fanom ważną wiadomość

Celine Dion zmaga się z nieuleczalną chorobą. Przekazała fanom ważne wieści

Choć sama Celine Dion w ostatnim czasie rzadko pokazuje się w mediach społecznościowych, na jej instagramowym profilu regularnie pojawiają się nowe wpisy. Publikowane na koncie gwiazdy posty z reguły informują o ważnych dla jej kariery rocznicach lub przypominają fanom jej archiwalne występy. We wtorek Celine Dion podzieliła się z wielbicielami ważnym ogłoszeniem. Gwiazda opublikowała w sieci oświadczenie, w którym poinformowała, że wkrótce światło dzienne ujrzy film dokumentalny opowiadający o jej życiu i karierze, zatytułowany "I Am: Celine Dion". W produkcji w reżyserii nominowanej do Oscara Irene Taylor zostaną ukazane m.in. kulisy zmagań artystki z nieuleczalną chorobą.