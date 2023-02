Cezary i Edyta Pazurowie chwalą się efektami katorżniczych treningów na rajskim urlopie (ZDJĘCIA)

łał 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Też miałem sąsiada. Podobny typ urody tylko niski i jasny blondas. Ja blondynem nie jestem, to nie byłem przez życie prowadzony za rączkę. On zaś tak, że ma żonę, rodzinę założoną i żyją razem w Norwegii i ma pracę na stanowisku inżyniera. Ja zaś jestem osamotnionym kawalerem, potomstwa się nie doczekałem i siedzę u własnej matki na bezrobociu aktywnie poszukując zatrudnienia, które często tracę z powodu innych osób. Do czego zmierzam? Ano do tego, że są osoby, które otrzymują wsparcie z zewnątrz i te właśnie osoby coś w życiu są w stanie osiągnąć. Mówią potem, że to wynik wytrwałej ciężkiej pracy. Nie. Błąd. To zwykłe prowadzenie za rączkę przez życie i nagrane całe życie przez środowisko społeczne. Tyle.