Nie żyje mama Cezarego i Radosława Pazurów. Dorota Chotecka żegna teściową: "Moja druga mama. Znałam ją i kochałam od 34 lat"

Dzielę się z Wami przykrą wiadomością. 13.01 b.r., dzień przed swoimi urodzinami, zmarła moja druga mama. Teściowa, którą znałam i kochałam od 34 lat. Pogrzeb odbył się 17.01. Wierzę, że jest już w raju. Do zobaczenia Mamo. Od tej chwili nasze życie się zmienia, ale się nie kończy . A my do tej codzienności wracamy już inni... Opiekuj się nami tam z góry - czytamy w poście.

Pogrążeni w żałobie Cezary i Radosław do tej pory nie zdecydowali się na zabranie głosu w sprawie śmierci mamy. Warto zaznaczyć, że bracia raczej stronią od dzielenia się swoją sferą prywatną w sieci. To z kolei rozgrzewa do czerwoności fanów rodziny, którzy od lat usiłują dowiedzieć się, co jest powodem rzekomego konfliktu między braćmi.