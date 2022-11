Edyta Pazura wietrzy rodzinne sprawy Czarka! Przyznała, że NIE UTRZYMUJE KONTAKTU z Radosławem Pazurą i Dorotą Chotecką

Edyta Pazura przyzwyczaiła nas już do tego, że jej Instagram uruchomiony jest 24 godziny dziennie 7 dni w tygodniu. Sporo kontentu zamieszczanego na jej profilu to niestety nudnawe promocje z kosmetykami czy opowieści ze szkoły jej dzieci. Od czasu do czasu jednak żona Cezarego Pazury zaserwuje nam jakiś smakowity kąsek, puszczając w ruch spiralę showbiznesowych plotek. Tym razem otrzymaliśmy wiadomości z pierwszej ręki na temat tego, jak układają się relacje Edyty i Czarka z pozostałymi członkami rodziny. Podpowiedź - nie za dobrze!