Edyta Pazura WYPISAŁA córkę z polskiej szkoły! "PODZIĘKOWAŁAM za ten system nauczania"

Edyta Pazura "podziękowała" polskiemu systemowi nauczania

Nie jest tajemnicą, że Edyta Pazura nie ma najlepszego zdania o rodzimym systemie nauczania. W ubiegłym roku celebrytka wprost przyznała się fanom , że rozważa wypisanie pociech ze szkoły i rozpoczęcie domowego nauczania, by miały więcej czasu na realizowanie pasji. Kilka miesięcy temu żona Cezarego Pazury publicznie ubolewała nad liczbą sprawdzianów, które czekają jej najstarszą córkę . Niedługo później podzieliła się natomiast kolejnymi gorzkimi refleksjami na temat polskiego systemu edukacji, otwarcie nazywając go "pomieszaniem z poplątaniem, za które najwyższą cenę płacą dzieciaki".

Edyta Pazura przeniosła córkę do szkoły europejskiej

Edyta Pazura o edukacji swoich dzieci

Fakt, że najstarsza córka Pazurów nie uczęszcza do zwyczajnej szkoły, nie powinien raczej nikogo dziwić. Edyta w ubiegłym roku podczas instagramowego Q&A zdradziła, że jej starsze dzieci od kilku lat są uczniami szkoły fundacyjnej. Kilka miesięcy temu celebrytka wyraziła natomiast nadzieję, iż w przyszłości będzie ją stać na to, by posłać najmłodszą z pociech do szkoły angielskiej lub amerykańskiej. Pod koniec sierpnia Pazura po raz kolejny wypowiedziała się na temat edukacji swoich dzieci. Celebrytka przyznała wówczas, że jej syn niedawno po raz trzeci zmienił szkołę. Przy okazji wyjaśniła, jakie czynniki są dla niej najistotniejsze przy wyborze placówek edukacyjnych dla pociech.