Edyta Pazura pomstuje na system edukacji w Polsce i wyznaje: "Usłyszałam, że chyba mam GŁUPIE DZIECI"

(...) Możemy sobie przyjemnie popisać i wymienić się doświadczeniami, jednak to nie zmieni faktu, że to, co obecnie dzieje się w szkołach, nie jest kagankiem oświaty. Ani krużgankiem oświaty... Nie jest nawet wstępem do tego, co powinno być nazwane systemem edukacji. Pomieszanie z poplątaniem, za które najwyższą cenę płacą dzieciaki. Póki nie zrozumiemy, że nauka dla ucznia, jak i praca nauczyciela powinna kończyć się w murach szkoły, to będziemy wysłuchiwać narzekań przemęczonych nauczycieli i wychowywać kolejne pokolenie pracoholików. (...) Do tego włączony bieg przez ostatni miesiąc... Amelia wpadła w bezsenność, jakieś dziecko boli głowa, drugiemu poszła krew z nosa, trzeciemu kręci się w głowie. Jeden rodzic zrozumie, drugi jeszcze podkręci śrubę - pisze i stawia smutną diagnozę: To się nie zmieni, bo system edukacji próbuje dogonić nasz system zdrowia w walce o pierwsze miejsce w kategorii "niewydolność". Wiecie kiedy to być może się zmieni? Kiedy dzieciaki zaczną masowo trafiać na oddziały psychiatryczne, do szpitali zbudowanych przez fundacje, czyli za nasze pieniądze. Tutaj jednak spotkają sie dwa skrajne niewydolne systemy: zdrowia i edukacji: czyli nikt tym dzieciom nie będzie mógł efektywnie pomóc.