Edyta i Cezary Pazurowie świętują 13. rocznicę ślubu w ŁÓŻKU. "To był najlepszy wybór w KOSMOSIE" (ZDJĘCIA)

Ona ma go wyraźnie w nosie.😄Nawet nie stara się tego za bardzo ukrywać.Porownajcie sobie jej wpis i jego wpis.Ten sam schemat powtarza się u nich zawsze przy okazji rocznic i urodzin. On jej kadzi niemiłosiernie, zawsze bezpośrednio mówi o swojej miłości do niej: kocham x 10, Edytka i Edycia, Słońce i najwspanialsza żoneczka.A ona o nim zawsze: Pazur, zawsze z przekąsem, z dystansem, pobłażliwie, zawsze z jakąś szpilą, jakby był dla niej tylko kumplem. O uczuciach zero, nic osobistego, nic emocjonalnego, prywatnego, czułego.Ten stary wyjadacz Pazura musi to widzieć, bo to się bardzo rzuca w oczy, ta dysproporcja.Ona go w sumie tym publicznie poniża, ja na jego miejscu bym się zastanowiła nad stanem jej uczuć...😎